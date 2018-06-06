Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко устроить дуэль, используя в качестве оружия диктант по русскому языку.

Так Симоньян ответила критику со стороны политика, которую он высказал в интервью изданию El Pais

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала Симоньян в Twitter.

В качестве форы она предложила "выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного".

Во время интервью журналист испанской газеты задал Порошенко вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".

Симоньян, в свою очередь, посоветовала украинскому президенту не учить ее русскому языку.