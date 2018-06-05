Порошенко некорректно процитировал Путина и обвинил Россию в фейках

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что RT и Sputnik распространяют ложные новости, однако не смог привести каких-то доказательств и при этом некорректно цитировал высказывания российского лидера Владимира Путина.

В интервью испанской газете El Pais он заявил, что "не надо верить российским СМИ".

"Это – фейковые новости, распространяемые Россией. Она вкладывает сотни миллионов долларов в RT и Sputnik – российские инструменты, использующиеся для оказания влияния в демократических странах. Задумайтесь только: они используют демократические инструменты, такие как свободная пресса, свободные выборы, демократию для того, чтобы создавать нестабильность", — сказал Порошенко.

По его словам, российские СМИ распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весь остальной мир.

"Весь мир – испытательная площадка для политики фейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", — утверждает Порошенко.

В ходе интервью испанский журналист напомнил, что "когда в марте Путин одержал победу на выборах, Маргарита Симоньян, глава RT и Sputnik, его поздравила, назвав "вождем", хотя это слово употребляли, в том числе, по отношению к Иосифу Сталину.

"Сталин был ответственен за геноцид на Украине, за последовавший за ним голод. Погибло 8 миллионов человек. Сталин был тираном, таким как Гитлер. А сейчас Россия выставляет его героем нашего времени в телепрограммах, биографических лентах, фильмах и других произведениях пропагандистской машины. Это очень опасно", — прокомментировал это Порошенко.

"Заметьте, Путин говорит, что главной трагедией 20-го века стала не Вторая мировая война, не Холокост, а развал СССР. Я полагаю также, что глава RT знала, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — сказал украинский президент.

Однако Порошенко при этом использовал ложный контекст: российский президент никогда не говорил, что считает другие трагические события ХХ века менее значимыми, чем распад СССР. Путин в 2005 году охарактеризовал развал Советского Союза, как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Позднее ему задавали вопрос о его оценке распада СССР, но без упоминания о том, считает ли он его величайшей трагедией столетия. Путин ответил, что это была катастрофа, так как "25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей", и, кроме того, "была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия".

Киев не впервые позволяет себе нападки на российские СМИ. В последние годы украинские власти неоднократно ограничивали работу прессы из РФ, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

Киев 24 мая включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".