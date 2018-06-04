В Молдавии признали закон о запрете российских передач конституционным

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не нашел нарушений в законе о запрете на трансляцию российских новостных программ.

"В основании дела лежит запрос президента Молдавии о конституционности закона 257 о внесении поправок в Кодекс аудиовизуальных услуг. Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным", — сказал председатель КС Михай Поалелунжь.

Он подчеркнул, что решение окончательное.

Закон о запрете передач

В декабре прошлого года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой".

Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые сделаны в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Закон утвердил спикер парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда вопреки мнению президента республики. Додон обратился за разрешением проблемы в Конституционный суд.

За нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тысячи — 4,1 тысячи долларов), за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Госдума, в свою очередь, приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты выразили возмущение новым законом и призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать ему оценку. С критикой также выступил посол ЕС в Молдавии. По его словам, документ не соответствует европейским стандартам демократии.