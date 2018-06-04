В Молдавии признали закон о запрете российских передач конституционным

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не нашел нарушений в законе о запрете на трансляцию российских новостных программ.
"В основании дела лежит запрос президента Молдавии о конституционности закона 257 о внесении поправок в Кодекс аудиовизуальных услуг. Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным", — сказал председатель КС Михай Поалелунжь.
Он подчеркнул, что решение окончательное.
Закон о запрете передач
Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые сделаны в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.
Закон утвердил спикер парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда вопреки мнению президента республики. Додон обратился за разрешением проблемы в Конституционный суд.
Госдума, в свою очередь, приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты выразили возмущение новым законом и призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать ему оценку. С критикой также выступил посол ЕС в Молдавии. По его словам, документ не соответствует европейским стандартам демократии.