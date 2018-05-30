Журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец на мероприятие, сообщается на сайте RT.

"Вы работаете на Russia Today, вы не можете войти", — цитирует телеканал объяснение отказа в допуске.

При себе у журналиста была пресс-карта, как и просила руководительница пресс-службы Елисейского дворца Марион Бере, с которой он говорил накануне. При этом корреспондента BBC, который пришел в то же время с пресс-картой, в здание пропустили.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. В январе журналиста телеканала не пустили в Елисейский дворец на брифинг Эммануэля Макрона, а год назад корреспонденты RT и Sputnik France не смогли попасть в его штаб в день проведения второго тура президентских выборов.

Обвинения в адрес RT

В конце прошлого года французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такой призыв примером грубейшего вмешательства в работу средств массовой информации и заявила, что "сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, в свою очередь, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство.