МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова политконсультанта Джейка Салливана, который назвал RT и Sputnik "российскими машинами пропаганды".

В эфире передачи The Situation Room на CNN Салливан, консультировавший Хиллари Клинтон по внешней политике во время президентской кампании 2016 года, заявил, что российский телеканал распространял слишком много "однообразной" информации о кандидате от демпартии. По его словам, на RT говорили лишь о "здоровье Клинтон", "лжи Клинтон" и коррупции.

"Товарищ консультант, имейте совесть! Ваши СМИ столько говорят о нас, как будто мы всем каналом баллотируемся в президенты всех стран сразу", — ответила Симоньян.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским медиа, главными угрозами в документе названы RT и Sputnik.

Западные политики регулярно обвиняют RT и Sputnik во вмешательстве во внутренние дела своих стран. Так, доверенное лицо Хиллари Клинтон Нира Танден обвиняла телеканал в попытке повлиять на ход выборов в США, а Эммануэль Макрон выдвигал аналогичные обвинения против RT и Sputnik в контексте президентских выборов во Франции.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в январе заявила в интервью каналу CBS, что RT не поддерживал Трампа. Она также отметила, что многие британские и французские СМИ открыто поддерживали Клинтон, однако в США их действия не сочли вмешательством.