Центр американо-украинских отношений в США отказал Sputnik в аккредитации

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Центр американо-украинских отношений в США отказал агентству Sputnik в аккредитации на шестой ежегодный саммит рабочей группы США-Украина.

"Мы не предоставляем аккредитацию для пропагандистских СМИ российского государства. Вас не зарегистрируют", — заявил представитель центра Микола Хриковиан в ответ на запрос аккредитации для агентства.

Согласно официальному сайту центра, рабочая группа США-Украина состоит из 20 правительственных и неправительственных экспертов из двух стран. Группа следит за развитием отношений между США и Украиной, а также предлагает способы их улучшения.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

Киев 24 мая включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".

Дело Вышинского

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. Силовики провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В российском МИД назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.