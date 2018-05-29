МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РФ после начала блокировки на Украине российских СМИ призывает ОБСЕ и другие международные организации не ослаблять давление на Киев, чтобы помешать подавлению свободы слова, говорится в комментарии МИД РФ.

"Призываем ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране", — говорится в комментарии МИД РФ.

Администрация президента Украины Петра Порошенко в прошлый четверг опубликовала новый список санкций против России. Перечень подпадающих под ограничения физических и юридических лиц значительно расширился, а сайты российских СМИ, среди которых оказались информационные продукты МИА "Россия сегодня", будут блокировать.