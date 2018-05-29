На Украине начали блокировку доступа к сайтам ВГТРК, НТВ и Рен-ТВ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов НТВ и РЕН-ТВ, а также к сайту ВГТРК.

При попытке зайти на сайты появляется надпись: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен".

Также ограничен доступ к сайтам телеканалов "Россия 1", "Россия Культура", "Россия 24, "РТР-Планета", "Цифровое ТВ".

Ранее администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала новый список санкций против России. Перечень подпадающих под ограничения физических и юридических лиц значительно расширился, а сайты российских СМИ, среди которых оказались информационные продукты МИА "Россия сегодня", будут блокировать.

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут заявил РИА Новости, что осуждает и считает "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.