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На Украине начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня"

Сюжет:
Блокировка сайтов МИА "Россия сегодня" на Украине (34)
12:5929.05.2018
(обновлено: 13:46 29.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд Международного информационного агентства Россия сегодня. Архивное фотоСтенд Международного информационного агентства Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, передает корреспондент РИА Новости.

При попытке зайти на сайт появляется надпись: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен". Кроме этого, блокируется доступ к сайтам Р-Спорт, ВГТРК, НТВ и РЕН ТВ.

Санкции против СМИ

Cтенд МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Германии обеспокоены решением Киева внести СМИ из России в список санкций
В начале мая МИА "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в обновленный санкционный список Киева. Украинским провайдерам предписали заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

Также заблокируют активы агентства в стране.

Срок действия санкций — три года.

Реакция

Посетители на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Санкции против МИА "Россия сегодня" не останутся без ответа, заявил Карасин
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.

В МИД назвали шаги украинских властей "очередным актом политической цензуры".

Действия Киева также осудили Международная федерация журналистов и правозащитная организация Human Rights Watch, отметив, что санкции против российских СМИ противоречат принципам демократии.

Арест Вышинского и обыски

Стенд Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Human Rights Watch призвала Украину отменить санкции против российских СМИ
Санкции против агентства стали продолжением притеснения Киевом российских СМИ. Так, СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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