На Украине начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке зайти на сайт появляется надпись: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен". Кроме этого, блокируется доступ к сайтам Р-Спорт, ВГТРК, НТВ и РЕН ТВ.
Санкции против СМИ
Также заблокируют активы агентства в стране.
Срок действия санкций — три года.
Реакция
В МИД назвали шаги украинских властей "очередным актом политической цензуры".
Действия Киева также осудили Международная федерация журналистов и правозащитная организация Human Rights Watch, отметив, что санкции против российских СМИ противоречат принципам демократии.
Арест Вышинского и обыски
Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.