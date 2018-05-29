На Украине начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня"

Блокировка сайтов МИА "Россия сегодня" на Украине (34)

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, передает корреспондент РИА Новости.

При попытке зайти на сайт появляется надпись: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен". Кроме этого, блокируется доступ к сайтам Р-Спорт, ВГТРК, НТВ и РЕН ТВ.

Санкции против СМИ

В начале мая МИА "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в обновленный санкционный список Киева. Украинским провайдерам предписали заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

Также заблокируют активы агентства в стране.

Срок действия санкций — три года.

Реакция

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.

В МИД назвали шаги украинских властей "очередным актом политической цензуры".

Действия Киева также осудили Международная федерация журналистов и правозащитная организация Human Rights Watch, отметив, что санкции против российских СМИ противоречат принципам демократии.

Арест Вышинского и обыски

Санкции против агентства стали продолжением притеснения Киевом российских СМИ. Так, СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.