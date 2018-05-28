Участники конференции в Брюсселе проигнорировали вопрос о Вышинском

БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Украинские и европейские представители, участвовавшие в Брюсселе в конференции по вопросам реформ на Украине, проигнорировали вопрос РИА Новости о руководителе портала "РИА Новости-Украина" Кирилле Вышинском, арестованном 17 мая в Херсоне.

В понедельник в конгресс-центре напротив здания Еврокомиссии (ЕК) прошла международная конференция по вопросам реформ и борьбы с коррупцией на Украине. Участие в ней принимали, в частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, представитель украинского Центра противодействия коррупции Елена Галушка, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, глава Группы поддержки Украины при ЕК Питер Вагнер, а также международные эксперты.

После выступления докладчиков ведущая сессии объявила начало дискуссионной части конференции, всем присутствующим в зале, среди которых были представители дипмиссий, коммерческих и общественных организаций, а также журналисты, предложили задать короткие вопросы.

В общей сложности поступило порядка пяти вопросов, один из которых касался ситуации с обеспечением прав журналистов на Украине и ареста Кирилла Вышинского. В итоге вопрос о руководителе портала "РИА Новости Украина" остался без ответа, выступающие перешли к обсуждению других тем, поднятых участниками конференции.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

На сайте президента Украины ранее был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".