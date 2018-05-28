МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление шотландского политика Стюарта Макдональда об "опасности" российских СМИ.

На прошлой неделе Макдональд посетил Донбасс, где ему показали место битвы вокруг одной из телебашен рядом с линией соприкосновения. Позднее политик отметил, что увиденное натолкнуло его на мысли о том, как "российская информационная война может перерасти в смертельный конфликт".

Он также заявил, что поездка на восток Украины помогла ему осознать, "насколько опасным инструментом на самом деле является RT".

Симоньян обратила внимание на беспочвенность подобных обвинений.

"Шотландскому политику показали разрушения в районе Авдеевки в Донбассе, и он увидел в этом опасность RT. А лох-несское чудовище он там не видел?" — сказала она.