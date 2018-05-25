Посольство в Лондоне высмеяло статьи в СМИ о "выгоде" MI6 от дела Скрипаля

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ о том, что после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию число желающих пойти в разведку британцев значительно возросло.

В частности, газета Sun приводит слова рекрутера Секретной разведывательной службы (MI6) Эмили. По ее словам, инцидент в Солсбери вызвал всплеск интереса к организации, которая "обычно находится в тени" и к ним продолжают поступать большое количество заявок от "высокомотивированных кандидатов".

Средняя годовая зарплата начинающего офицера MI6 составляет 35-37 тысяч фунтов стерлингов (2,8-3 млн рублей).

So it was MI6 who benefited most from the Salisbury poisoning. How surprising. pic.twitter.com/XggiZiVbGy — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 25 мая 2018 г.

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"Так значит, больше всех от отравления в Солсбери выиграла MI6. Как удивительно", — отметили дипломаты.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены завербованный британской разведкой экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к покушению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а еще через месяц — ее отца.