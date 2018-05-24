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Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

Сюжет:
Блокировка сайтов МИА "Россия сегодня" на Украине (4)
12:0724.05.2018
(обновлено: 12:30 24.05.2018)
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© РИА НовостиСайт rian.com.ua на экране монитораСайт rian.com.ua на экране монитора
© РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Киев заблокирует доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Запад в смятении: Украина всадила ему нож в спину в борьбе с Россией
Украина включила оба агентства в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

Активы агентства в стране заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.

В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", — заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко
Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко

Арест Вышинского и обыски

Уровень средневековой инквизиции. В Москве прошел митинг в поддержку Вышинского
© Ruptly
Уровень средневековой инквизиции - журналисты и политики об аресте Вышинского
На прошлой неделе СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко
Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко

Реакция

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Политолог: акции против РИА Новости Украина – "немощная" демонстрация силы
Восемнадцатого мая у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински
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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Прямо свобода слова какая то …все как в ЕС. Есть два мнения. Моё и неправильное.
12:14
24.05.2018
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Евгений Йа
И что теперь будут делать их тролли????
12:11
24.05.2018
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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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