Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Киев заблокирует доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
Активы агентства в стране заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.
В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.
"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", — заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Арест Вышинского и обыски
Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Реакция
Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.
Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.