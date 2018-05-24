Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Киев заблокирует доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Украина включила оба агентства в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

Активы агентства в стране заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.



В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", — заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко

Арест Вышинского и обыски

На прошлой неделе СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко Санкционный список, опубликованный на сайте президента Украины Петра Порошенко

Реакция

Восемнадцатого мая у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.