Захарова: Латвия и Литва все больше усиливают борьбу с российскими СМИ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Латвия и Литва все больше усиливают борьбу с российскими СМИ, ставя под удар русскоязычную аудиторию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальные Рига и Вильнюс продолжают все дальше "закручивать гайки" в борьбе с распространением якобы кремлевской пропаганды. Очевидно, что данные инициативы ударят, прежде всего, по значительной части русскоязычной аудитории в Латвии, в первую очередь, ее незащищенным слоям", — сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа и борьбу с российскими СМИ. Целью этого, по ее словам, является попрание интересов русскоязычного населения.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии выступил против использования в СМИ страны, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik, отметив, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.

Ранее комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала — "Россия РТР", Rossija RTR).

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.