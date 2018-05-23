Пушков пригрозил ответными мерами на притеснение RT в Британии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если RT в Великобритании столкнётся с серьёзным ограничением вещания, аналогичные меры будут приняты в отношении как телеканала, так и радио Би-би-си в России, заявил РИА Новости глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT. Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля. До этого Ofcom сообщал, что ведет семь расследований, то есть общее число расследований выросло до десяти. Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Если RT столкнётся в Великобритании с серьёзным ограничением вещания, то аналогичные меры будут приняты и в Москве. Это очень серьёзно ударит по работе Би-би-си в России, а у них тут работает и телеканал, и радио", — заявил Пушков.

По его словам, если итоговое решение регулятора будет касаться запрета на вещание RT в Великобритании, то ответ со стороны России последует очень жесткий, и в Лондоне это должны понимать".

Глава комиссии заявил также, что если британский медиарегулятор продолжит свои действия в отношении RT, то Россия может предъявить аналогичные претензии к BBC, освещающей действия РФ в Сирии.

"RT обвиняют не в искажении данных, а в неверных, по мнению регулятора, трактовках. Но такие же обвинения можно предъявить и британским СМИ. Если Ofcom продолжит свои действия, то мы можем предъявить аналогичные претензии BBC и обвинить их в нарушении принципов журналистики, обслуживании интересов внешней политики не только Великобритании, но и США при освещении действий России в Сирии", — подчеркнул Пушков.

В этом случае, прогнозирует парламентарий, к дипломатической и политической войне между Москвой и Лондоном прибавятся "конкретные шаги и в информационном противостоянии", в чем, убеждён он, не заинтересована ни та, ни другая сторона.

"Расследования — это одно, а конкретные меры по их результатам — это уже совсем другое. Хотя создаётся ощущение, что Великобритания подбирается все ближе к принятию административных решений в отношении RT, я призываю все же дождаться результатов. И если эти меры будут препятствовать работе RT в Великобритании, то ответные меры России будут не менее жесткими. В Лондоне должны задуматься, выиграют они от этого или проиграют", — заявил Пушков.