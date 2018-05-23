В МИД пригрозили жестким ответом на действия Британии против российских СМИ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении СМИ РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Я могу подтвердить, что ответ на все это шоу, а это так и есть, на результат этого шоу будет жестким. Мы об этом уже говорили. Профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в РФ", — сказала Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что подобные действия — не выбор Москвы, Россия никогда не применяла те меры, которые Лондон, в частности, применяет к российским СМИ. "Поэтому будем на это отвечать в той же стилистике", — подчеркнула Захарова.