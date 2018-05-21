В Великобритании начали три новых расследования против RT

ЛОНДОН, 18 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, говорится в очередном бюллетене организации.

Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля.

Ранее Ofcom сообщал, что ведет семь расследований. В понедельник их количество выросло до 10.

Регулятор отмечает, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение и не все расследования устанавливают факт такого нарушения.

В середине марта Ofcom сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля". Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально. При этом она выразила надежду, что британская сторона не пойдет на такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что "ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.