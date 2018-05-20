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Захарова назвала арест Вышинского частью пропагандистской работы Запада

Сюжет:
Задержание главы портала РИА Новости Украина (150)
21:0020.05.2018
(обновлено: 21:47 20.05.2018)
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© REUTERS / StringerКирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© REUTERS / Stringer

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — это часть пропагандистской кампании Запада против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала реакцию Запада на арест Вышинского

"Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности. <…> Это все — часть заказа в отношении нашей страны", — сказала она.

По ее словам, "несвобода слова" на Украине стала результатом пагубной политики западных стран. Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ЕС и США все реже игнорируют притеснения российских журналистов киевскими властями, благодаря "мерам принуждения к реакции", которые предпринимает российский МИД.

"Сейчас картина изменилась. ОБСЕ, пусть они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов", — отметила Захарова.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал задержание Вышинского "беспрецедентным"

Она также прокомментировала слова представителя Госдепа США Хизер Науэрт о том, что Вашингтон "понимает" озабоченность Киева своей информационной безопасностью. 

"Это вне закона стоящее заявление, которое делает Госдепартамент, когда пытается "не видеть". Но несколько лет назад они бы полностью встали на защиту. Сейчас так или иначе мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов. Эта тенденция есть", — заключила Захарова.

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Репортеры без границ" обеспокоены задержанием Вышинского на Украине

В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Реакция на произвол

Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием Вышинского. "Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Задержанный СБУ Кирилл Вышинский арестован на два месяца. Кадры из зала суда

В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Украина выбила из рук Америки инструмент мягкой силы

Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, со своей стороны, заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование журналистов. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински
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