Bild расценил букет для Меркель как "оскорбление"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналисты немецкого таблоида Bild разглядели "скрытый смысл" в том, что президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов.
"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — говорится в статье. Автор материала пояснил, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. Он убежден, что цветы были нужны, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина. По неизвестным причинам журналист счел это оскорбительным.
Накануне Bild выпустил статью, в которой раскритиковал визит Меркель в Сочи, отметив, что в ходе их встречи Путину удалось показать ей, что он является хозяином на мировой политической арене.
Bild известен резко негативной позицией по отношению к России. Зачастую издание использует некорректные и даже оскорбительные выражения. Так, в статье, посвященной недопуску российских спортсменов к Паралимпиаде 2016 года, Bild назвал их "инвалидами Путина".