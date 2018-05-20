Bild расценил букет для Меркель как "оскорбление"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналисты немецкого таблоида Bild разглядели "скрытый смысл" в том, что президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов.

Автор статьи критически оценил встречу двух лидеров, сравнив ее с "дипломатической дуэлью". По его мнению, на словах это был рабочий визит, а на деле — "обмен ударами", который, как следует из публикации, начался сразу на пороге сочинской резиденции Бочаров Ручей. Журналист уверен, что подаренный канцлеру Германии букет — не совсем то, чем кажется.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — говорится в статье. Автор материала пояснил, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. Он убежден, что цветы были нужны, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина. По неизвестным причинам журналист счел это оскорбительным.

Накануне Bild выпустил статью, в которой раскритиковал визит Меркель в Сочи, отметив, что в ходе их встречи Путину удалось показать ей, что он является хозяином на мировой политической арене.

Bild известен резко негативной позицией по отношению к России. Зачастую издание использует некорректные и даже оскорбительные выражения. Так, в статье, посвященной недопуску российских спортсменов к Паралимпиаде 2016 года, Bild назвал их "инвалидами Путина".