Bild назвал Путина "хозяином мировой политической арены"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, посвященную встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи.

По мнению автора текста, российский лидер "ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

Накануне переговоров с Меркель Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, которого, отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в "массовых убийствах". Ранее, продолжает автор, российский лидер открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, что было подвергнуто осуждению немецким правительством.

Несмотря на это за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель "сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи". "Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть", — резюмирует автор.

Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.