Симоньян призвала прийти на акцию в поддержку Вышинского

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти на акцию в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.
Пикет пройдет 18 мая с 14:00 до 16:00 перед посольством Украины в Леонтьевском переулке. Запланированное число участников — до трехсот человек. Власти Москвы согласовали проведение акции.
Задержания и обыски
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеры Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.