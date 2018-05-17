Симоньян призвала прийти на акцию в поддержку Вышинского

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти на акцию в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.

"Наш коллега и друг Кирилл Вышинский сейчас в застенках СБУ. По надуманным обвинениям в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Других наших журналистов допрашивают, у них идут обыски. Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так. Приходите к посольству Украины в Москве, поддержим коллег и друзей", — сказала Симоньян РИА Новости.

Пикет пройдет 18 мая с 14:00 до 16:00 перед посольством Украины в Леонтьевском переулке. Запланированное число участников — до трехсот человек. Власти Москвы согласовали проведение акции.

Задержания и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеры Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.