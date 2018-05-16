Яровая назвала призыв бомбить Крымский мост подстрекательством к терроризму

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Призыв американского еженедельника Washington Examiner бомбить Крымский мост — это подстрекательство к совершению международного террористического акта и соучастие в нем, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя призыв американского СМИ.

Ранее американское издание Washington Examiner опубликовало статью под заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост". Автор статьи Том Роган называет Крымский мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства" и высказывает мнение, что ей следовало бы уничтожить элементы этого моста.

"Согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, в которой речь идет конкретно о защите объектов инфраструктуры, это подстрекательство к совершению международного террористического акта, являющееся одной из форм соучастия", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Вице-спикер добавила, что документ, который признает терроризмом в том числе любое содействие совершению нападений на такие объекты, был принят в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году, и США приняло на себя обязательства, как и другие страны.

По мнению парламентария, переход американского СМИ в стадию призыва к террористическим актам — это "летальная стадия свободы по-американски".

"Самое цивилизованное решение для властей США — это привлечь к ответственности тех, кто совершает преступление террористической направленности. Если нет, то это государственная политика террористической направленности. А значит, тогда международное сообщество должно дать правовую и политическую оценку и деянию, и политике", — заключила Яровая.