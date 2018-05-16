Симоньян пообещала биться за задержанного на Украине Вышинского до конца

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что будет до последнего биться за освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного СБУ.

"Де-юре он нашим сотрудником не был. Тем не менее, это наш партнер, и мы будем биться за него до конца, чего бы это нам ни стоило", —сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что если бы Россия пошла на зеркальные меры, задержать "парочку украинских журналистов" не составило бы труда, поскольку в столице их достаточно. Однако, подчеркнула Симоньян, Москва решила "идти по пути гуманизма и демократии".

"Украина выбрала путь другой и думает, что це Европа", — отметила главный редактор.

Она ранее отмечала, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Обыски в РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты портала в Киеве. Они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Силовики также обыскали квартиру корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, следственные действия прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызывали на допрос в СБУ. Бородин впоследствии связался с редакцией и сообщил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В ночь на 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело журналиста.

Ходатайство об избрании меры пресечения Вышинскому будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая, сообщила ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.