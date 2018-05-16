Симоньян пообещала биться за задержанного на Украине Вышинского до конца

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что будет до последнего биться за освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного СБУ.
Она добавила, что если бы Россия пошла на зеркальные меры, задержать "парочку украинских журналистов" не составило бы труда, поскольку в столице их достаточно. Однако, подчеркнула Симоньян, Москва решила "идти по пути гуманизма и демократии".
"Украина выбрала путь другой и думает, что це Европа", — отметила главный редактор.
Она ранее отмечала, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Обыски в РИА Новости Украина
Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В ночь на 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело журналиста.
Ходатайство об избрании меры пресечения Вышинскому будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая, сообщила ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.