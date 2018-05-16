МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала не глумиться на теме ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Сейчас Вышинского этапируют в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело.
"Прошу <…> просто держать где-то на периферии своего сознания короткую мысль о том, что речь идет о жизни человека, журналиста, и этого человека прямо сейчас, наверняка, пытают. Пожалуйста, оставайтесь людьми", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Обыски в РИА Новости Украина
В понедельник СБУ также устроила многочасовые обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.
Журналистов не стали задерживать, им не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос в СБУ.
В свою очередь, Симоньян отметила, что произошедшее — месть Киева за Крымский мост.
В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности". В российском МИД назвали происходящее произволом. Москва направила в Киев ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.