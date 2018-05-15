Симоньян прокомментировала возможный ответ России на задержание Вышинского

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян надеется, что Москва ответит на действия Службы безопасности Украины в отношении журналистов РИА Новости Украина в Киеве.

"Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия. Я только очень надеюсь, что Россия ответит", — сказала она журналистам.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.