Мэр французского города рассказал, как СМИ страны описывают события в Крыму

ЕВПАТОРИЯ (КРЫМ), 14 мая — РИА Новости. События, происходящие в Крыму, подаются во французских СМИ в негативном свете, заявил мэр города Мариньян Эрик Ле Диссэ во время визита на полуостров.

"Я очень много читал и слушал во Франции различной информации о ситуации в Крыму и, прочитав, прослушав всю эту информацию, я сделал вывод, что мне не следует сюда приезжать, но я сюда приехал за миром", — сказал Эрик Ле Диссэ журналистам.

Градоначальник подчеркнул, что такая предвзятая позиция французских СМИ в отношении Крыма обидная и неправильная.

"Но поскольку я здесь, то показываю, что то, что они говорят, это не то, что я думаю", — подчеркнул Ле Диссэ.

Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, в рамках которого состоялось подписание соглашения о побратимстве между крымским курортным городом Евпатория и Мариньяном.

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