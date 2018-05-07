Суд в Литве отклонил жалобу на приостановку трансляции канала "РТР Планета"

ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании Init на необоснованное, по ее мнению, решение о приостановке трансляции российского канала "РТР Планета", сообщила в понедельник пресс-служба комиссии по телевидению и радиовещанию.

"Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании Init на решение комиссии по телевидению и радиовещанию от 14 февраля 2018 года о временной приостановке трансляции российского канала "РТР Планета" как необоснованную, оставил в действии решение комиссии",- говорится в сообщении.

Ранее комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила оштрафовать литовскую компанию по предоставлению услуг ТВ Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета". Генеральный директор компании Паулюс Живаткаускас сообщил РИА Новости, что штраф в 150 тысяч евро, наложенный комиссией, является несправедливым, и компания намерена это решение обжаловать. До этого компания подавала жалобу в суд на решение комиссии о приостановке ретрансляции канала "РТР Планета".

Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала — "Россия РТР", Rossija RTR).

Комиссия уже дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей.

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы "лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом", и вне европейских ценностей. Он добавил, что "это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России". Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.

В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".