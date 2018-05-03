Лукашевич: в США, Британии и Франции постоянно давят на российские СМИ

ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Российские СМИ находятся под постоянным прессингом в Великобритании, США и Франции, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на постсовете организации.

По его словам, сегодня прессу по всему миру подвергают цензуре и давлению, облагают штрафами, временно или полностью закрывают издательства, а работники СМИ нередко становятся жертвами преследований, угроз, нападений, задержаний и даже убийств.

"Многим изданиям и теле- или радиоканалам приходится сталкиваться с серьезными препятствиями в работе, в т.ч. из-за их принадлежности к тому или иному государству. Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом", — заявил Лукашевич в связи с Всемирным днем свободы печати.

Он также указал, что в мире набирает обороты и использование СМИ для пропаганды и распространения "ложных" новостей.

"В некоторых странах, которые громче всех твердят о независимости своих СМИ, мы наблюдаем сращивание интересов крупнейших медиа-корпораций и политического истеблишмента. В результате средства массовой информации служат целям правящих коалиций, которые могут быть самыми разными — от устранения политических конкурентов внутри страны до решения геополитических задач", — отметил российский постпред.

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года. С 1997 года в этот день за вклад в дело свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО.