Сейм Латвии в I чтении поддержал проект о сокращении вещания российского ТВ

РИГА, 3 мая — РИА Новости. Парламент Латвии поддержал в I чтении поправки к закону, предусматривающие, что в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках ЕС, русский таковым не является, передает корреспондент РИА Новости.
Как утверждают авторы законопроекта, документ должен ограничить "кремлевскую пропаганду в Латвии".
В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.
Кроме того, комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности".
В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".