Замглавреда "России сегодня" назвала трендом публикации фейков ради трафика

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Распространение фейковой информации журналистами стало одним из трендов СМИ, который требует пристального внимания. Об этом заявила медиапродюсер и медиаэксперт, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, выступая на открытии XII Международного саммита независимых региональных издателей в Краснодаре.

"На мой взгляд, сегодня тема номер один — фейк-ньюс. История с Кемерово была точкой отрезвления", — отметила Лосева.

Ранее СК завел уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Cети как Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

"Этот человек ничего не писал, он просто сделал звонки людям, которые затем стали источниками. Он позвонил в морги и сказал: "Мы привезем "триста двухсотых" (то есть погибших. — Прим. ред.). И дальше вся эта история с социальными сетями и в большей части с мессенджерами. <…> Затем наша с вами аудитория, не воспитанная в плане "информационной гигиены", стала дистрибьютором фейковой информации", — пояснила эксперт.

По ее словам, самой большой проблемой стало то, что "медиа в погоне за трафиком в страхе упустить свой кусок резонанса становятся как распространителем фейковой информации и интерпретаторами, так и "неопровержителями".

"Если мы с вами статистически проанализируем объем тех региональных и федеральных СМИ, которые в той или иной фейковой волне новость записали, подхватили, не проверили, и кто потом опроверг, — мы увидим, что соотношение просто постыдное", — заявила Лосева. По ее данным, лишь пять-десять процентов СМИ опровергают выпущенные на своих страницах новости, которые, как выяснилось впоследствии, оказались фейковыми. По мнению спикера, если СМИ "десять раз" проспекулировали на подобных новостях, то в одиннадцатый раз эти издания потеряют своего читателя.

"Опровергнуть необходимо… Если вы утверждаете, что есть триста семей, которые потеряли родных в пожаре, и власти об этом молчат — сделайте быстрое журналистское расследование. <…> И даже если вы скажете, что "нашему журналисту не удалось за два часа на площади найти ни одной семьи, чей родственник пропал в пожаре и при этом его нет в списках", это уже будет журналистикой и будет выполнять вашу миссию. А все остальное будет спекуляцией", — заключила спикер.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.