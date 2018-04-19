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Симоньян ответила на каверзные вопросы шведского журналиста о работе RT

01:0219.04.2018
16300
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью шведскому телеканалу SVT Agenda, в котором интервьюер Берт Сундстрём пытался поставить ее в неловкое положение каверзными вопросами, но ситуация обернулась против него самого.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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В интервью Симоньян высказала мнение о том, что государственные телеканалы на Западе считаются нормой, он России отказывают в праве иметь такие СМИ. Сам SVT Agenda — государственный канал, существующий за счет лицензионных сборов.

Журналист поинтересовался у Симоньян, каков взгляд западных СМИ на Россию и что она думает относительно того, как показывают ее страну. В пример различия подходов к освещению событий RT и SVT Agenda Симоньян поставила расследование дела Скрипалей. Она отметила, что шведский канал не осветил некоторые важные детали в этом деле. Например, сообщение исследовательского центра о том, что он не может подтвердить российское происхождение вещества А-234, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.

"Вы про отравление Скрипалей рассказали, вы про британскую точку зрения рассказали, про высылку дипломатов рассказали. А про эту историю, что министр иностранных дел врал и Британия фактически обманула весь мир с этой историей, вы не рассказываете, ваш телеканал. А мы рассказываем. Вот и вся разница", — пояснила Симоньян.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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Сундстрём возразил, что шведские СМИ однозначно писали о том, что лаборатория не смогла точно определить, откуда был газ, на что главред RT указала, что на сайте SVT Agenda ничего подобного не публиковалось.

Шведский журналист затем обвинил Симоньян в том, что RT создает недостоверную картину происходящего в Швеции. "Вы говорите, что у нас царит хаос, Швецию заполонили мигранты, которые насилуют всех подряд и так далее… Моя страна совсем не такая, какой вы ее показываете", — сказал он. На это главред RT показала ряд публикаций о Швеции, в которых отражены положительные моменты, и предположила, что Берт редко читает RT, поэтому у него сложилось такое мнение.

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Она также отметила, что западные СМИ практически всегда показывают Россию в негативном ключе, и привела ряд положительных тенденций, которые не были освещены в SVT Agenda. Кроме того, по мнению Симоньян, СМИ США и Европы не проверяют информацию, а "хватаются за любое утверждение, которое бы выставляло Москву в невыгодном свете". Примером предвзятого отношения она назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что RT распространял о нём ложную информацию во время предвыборной кампании.

"И руководитель его штаба, и сам он много раз говорили, что они — жертвы пропаганды RT. Они приводили в пример абсолютные фейки. Они приводили в пример новости, которые мы якобы публиковали, которые мы никогда не публиковали. Это легко расследовать и выяснить. Но никто не расследует. Все просто цитируют французского президента. Французский президент так сказал, и мы должны ему верить. Но он вас обманул", — сказала Симоньян.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Art Art
Потрясающая и умнейшая! Вот такие журналисты и должны быть! Вот таких и боятся лживые!
02:36
19.04.2018
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