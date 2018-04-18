МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Шведский телеканал TV4 при переводе слов местной жительницы в репортаже о Сирии вместо "США" написал "Россия, Иран и режим", сообщает Fria Tider.

В репортаж вошел фрагмент интервью с женщиной, рассказывающей о роли США в сирийском конфликте. Однако вместо прямого перевода ее реплики журналисты вставили фразу о России, которую их собеседница не произносила.

"Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю", — привел телеканал "цитату" сирийки.

Как отмечает издание, фактически женщина сказала, что "все зависит от США", а также добавила, что у нее "есть надежда". Fria Tider указывает на то, что из слов местной жительницы невозможно понять, как именно она относится к вмешательству Вашингтона.

После того как в соцсетях обратили внимание на подмену фразы и пристыдили журналистов, телеканал ответил отдельным постом на фейсбуке, признав, что редакция неправильно перевела слова женщины.

"Во вчерашнем утреннем выпуске мы представили сюжет из Сирии, и на видеоизображение, к несчастью, был наложен неправильный текст. Так, перевод именно в этом отдельном эпизоде не совпал со словами на видео. Вскоре ошибка была обнаружена, мы приняли меры. В остальное время в первую половину дня мы передавали и публиковали правильную версию с корректным переводом, совпадающим с тем, что на самом деле говорится", — написал представитель TV4.