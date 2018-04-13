Симоньян: за то время, пока с RT боролись на Западе, наша аудитория выросла

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. За то время, пока на Западе боролись с RT, аудитория телеканала выросла на треть, заявила его главный редактор Маргарита Симоньян.

Министерство юстиции США ранее внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

"Нам недавно пришли очередные цифры исследования. Результаты говорят о том, что за то время, пока они нас гнобят… пока с нами борется весь правдорубческий свободолюбивый мир, наша аудитория в этом мире выросла на треть", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Звезда".

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию компании Ipsos, еженедельная телеаудитория канала RT за последние два года выросла более чем на треть: на сегодняшний день 100 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.