Симоньян о статусе иноагента RT: мы троллим тех, кто это придумал

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что после того, как телеканал вынудили зарегистрироваться в США в качестве иноагента, он пишет "огромными буквами" на всех своих зарубежных стендах "иностранный агент", с юмором реагируя на ситуацию.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

"Мы же ребята с юмором, мы любой статус превращаем в троллинг тех, кто нам этот статус присвоил. Мы, например, на всех наших стендах на всех международных форумах и других мероприятиях раньше писали "RT", "международный информационный канал", а теперь мы огромными буквами пишем "иностранный агент" и превращаем это в юмор. Ну, иначе невозможно. Ну, что мы будем, с побитыми лицами ходить и плакать? Не будем", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Звезда".

Она добавила, что, возможно, следом за RT статус иноагента может быть присвоен и китайским телеканалам, вещающим на территории США.

"Насколько я знаю, они сейчас решили — по крайней мере, я слышала, что они собираются это сделать — это взяться за китайцев тоже… Не знаю, случилось ли это уже или нет и каковы у них сейчас взаимоотношения, но голоса с призывами были слышны, а у нас же тоже все начиналось с голосов и с призывов", — заметила Симоньян.