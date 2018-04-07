МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американский профессор, специалист по России Стивен Коэн процитировал на шоу Джона Батчелора наиболее русофобские высказывания из тех, что ему удалось обнаружить в американских СМИ.

В начале Коэн подчеркивает, что ранее не учитывал русофобию как одну из движущих сил новой холодной войны и не считал, что она играет роль на фоне разного рода геополитических факторов. За это он извиняется перед слушателями.

"Сейчас, сфокусировав свое внимание, я уверен в том, что русофобия — еще один фактор, которым я пренебрег. В этом моя ошибка", — отмечает он.

Он начинает с реакции на итоги президентских выборов в России в таких газетах, как The Washington Post и New York Times и на кабельном телевидении, авторы которых использовали термин "фиктивные выборы" (sham election). С точки зрения Коэна, авторы подобных материалов демонстрируют пренебрежение к российским гражданам, которые голосовали "не под дулом пистолета".

Далее он приводит пример из Rolling Stone, в котором журналист Тим Дикинсон пишет: "Эксперты по России считают, что все то, что выдается за гражданское общество в России, на самом деле контролируется Путиным".

"Эмпирически это в корне неверно. Но вот что он говорит на самом деле: общество в России — это продолжение Путина. Это его определение России, учитывая тот факт, что Путина так демонизируют у нас", — комментирует Коэн.

The Washington Post опубликовала редакционную статью с заголовком "Поклоняться богу — преступление? В России да". Это при том, что в России исповедуют несколько религий, и все они, по словам Коэна, "процветают". Ведущего Джона Батчелора особенно возмутил этот заголовок, он назвал его "глупостью".

Коэн приводит и достаточно известное высказывание сенатора Джона Маккейна, который четыре года назад в интервью CNN назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной".

В том же году журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум написала статью для журнала The Slate, в которой утверждала, что "путинская Россия — антизападная держава с другим, более зловещим видением глобальной политики".

Эксперт по России Томас Грэм в статье в Financial Times заявил, что у Запада есть проблемы "не с Путиным, а с Россией".

Колумнист Bloomberg Элай Лейк в недавней статьей, связанной с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, призвал относиться к России "как к террористу". "Вопрос о том, можно ли решительно обвинить в инциденте Москву, к делу не относится", — подчеркивает он.

Эксперт по международным отношениям Марк Галеотти назвал Москву в материале для The Guardian "гангстерским раем".

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Комитете разведки сената заявлял, что "русские придут за Америкой".

Журналист Грегори Файфер на страницах Forreign Affairs задается вопросом, "сможет ли Россия когда-нибудь быть нормальной".

Эксперт по международным отношениям Грэм Эллисон в статье для The National Interest написал: "Какой бы демонической, какой бы разрушительной, какой бы хитрой, какой бы заслуживающей быть задушенной ни была Россия, факт состоит в том, что мы не можем убить этого ублюдка, не покончив с собой".

После этих и некоторых других примеров Коэн дает несколько пояснений. Во-первых, у россиян, по его словам, нет исторически или генетически обусловленного предвзятого отношения к американцам. Во-вторых, на Западе теперь демонизируют не только Путина, но и Россию в целом. В-третьих, распространение русофобских настроений среди американской политической и медиа-элиты — еще один фактор, который делает нынешнюю холодную войну более опасной.

Коэн, который уже пятый год обсуждает с Джоном Батчелором отношения России и Запада, не раз критиковал США за политику в отношении Москвы. В декабре он отмечал, что Вашингтон все делает для того, чтобы объявить незаконными любые контакты с Россией.