Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса

ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, а пропаганда внедряется в умы людей по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Небензя отметил, что ситуация в "деле Скрипалей" показательна.

"Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", — сказал российский постпред.

На это представитель постпредства США Келли Кюрри возразила, что именно Россия, которая "принимает участие (в Совете Безопасности ООН по "делу Скрипалей"), "использует Совет Безопасности для политических игр". И именно Россия "предпринял атаку в Солсбери". По ее словам, РФ использует отсылку к нацистской Германии и упоминание Геббельса для борьбы со странами, которые "лишь пытаются изменить недопустимое поведение России".