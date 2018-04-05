Латвийское общественное радио не откажется от фотоматериалов Sputnik

РИГА, 5 апр — РИА Новости. Латвийское общественное радио, как и Латвийское общественное телевидение, не намерено отказываться от материалов Sputnik, однако фотографии "политического характера" использовать не будет, сообщил руководитель отдела продаж, рекламы, маркетинга и общественных отношений Сандис Шрадерс.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) выступил против использования в СМИ Латвии, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik. По мнению Нацсовета, "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда не в интересах латвийского общества". При этом Латвийское общественное телевидение (ЛТВ) заявило, что не откажется от материалов Sputnik. Как отметил глава ЛТВ, его сотрудники соблюдают редакционную независимость и основные принципы качественной журналистки, что включает право общества на информацию. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян высказала ЛТВ "респект", отметив, что это было неожиданно, и пожелала удачи.
"Латвийское радио использует в социальных сетях фотографии из предлагаемой агентством ЛЕТА базы данных Scanpix, проверяя нейтральность фотографий. База данных скандинавского и балтийского агентства Scanpix доступна в Латвии через посредничество агентства ЛЕТА, и в ней присутствуют фото из более чем 40 источников, в том числе агентств Рейтер, AFP, AP, PanterMedia, ТАСС, Buzzfoto, NY Times foto, местных источников, например, Postimees, BNS, 15min.lt", — сообщил Шрадерс на портале общественных СМИ lsm.lv .
Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.