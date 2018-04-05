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Латвийское общественное радио не откажется от фотоматериалов Sputnik

16:5805.04.2018
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© SputnikСтудия Sputnik. Архивное фотоСтудия Sputnik. Архивное фото
© Sputnik

РИГА, 5 апр — РИА Новости. Латвийское общественное радио, как и Латвийское общественное телевидение, не намерено отказываться от материалов Sputnik, однако фотографии "политического характера" использовать не будет, сообщил руководитель отдела продаж, рекламы, маркетинга и общественных отношений Сандис Шрадерс.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) выступил против использования в СМИ Латвии, финансируемых из госбюджета, материалов Sputnik. По мнению Нацсовета, "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда не в интересах латвийского общества". При этом Латвийское общественное телевидение (ЛТВ) заявило, что не откажется от материалов Sputnik. Как отметил глава ЛТВ, его сотрудники соблюдают редакционную независимость и основные принципы качественной журналистки, что включает право общества на информацию. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян высказала ЛТВ "респект", отметив, что это было неожиданно, и пожелала удачи.

"Латвийское радио использует в социальных сетях фотографии из предлагаемой агентством ЛЕТА базы данных Scanpix, проверяя нейтральность фотографий. База данных скандинавского и балтийского агентства Scanpix доступна в Латвии через посредничество агентства ЛЕТА, и в ней присутствуют фото из более чем 40 источников, в том числе агентств Рейтер, AFP, AP, PanterMedia, ТАСС, Buzzfoto, NY Times foto, местных источников, например, Postimees, BNS, 15min.lt", — сообщил Шрадерс на портале общественных СМИ lsm.lv .

Оператор в офисе телеканала Russia Today. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, если используются фотографии политического характера, Латвийское радио обязательно проверяет их происхождение. "Фото Sputnik политического характера использовано не будет. Что касается фотографий нейтрального характера (телефон на столе, спортсмен, спортивное событие), то оно будет использовано. В дальнейшем Латвийское радио сохранит те же критерии оценки", — добавил Шрадерс.

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ — надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. При этом он вправе рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций. Общественные СМИ — это группа телеканалов, радиостанций и интернет-сайтов на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета страны.

Микрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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