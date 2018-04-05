"Неожиданно, респект": Симоньян прокомментировала позицию LTV по Sputnik

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что приятно удивлена позицией Латвийского общественного телевидения (ЛТВ) по Sputnik.

"Респект LTV и удачи. Неожиданно. Будем теперь вас смотреть", — сказала она.

Ранее глава ЛТВ Иварс Белте сообщил, что канал не откажется от материалов Sputnik, несмотря на рекомендацию Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Он подчеркнул, что сотрудники ЛТВ соблюдают редакционную независимость и основные принципы качественной журналистки, что включает также право общества на информацию.

Накануне НСЭСМИ выступил против использования в общественных средствах массовой информации материалов агентства Sputnik.

В Латвии общественными считаются СМИ на латышском и русском языках, которые частично финансируются из госбюджета. По мнению Нацсовета, "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда не в интересах латвийского общества".

В ответ Маргарита Симоньян поблагодарила НСЭСМИ за привлечение аудитории к агентству.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским средствам массовой информации. При этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Москва неоднократно называла обвинения голословными.