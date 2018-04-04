Симоньян поблагодарила нацсовет Латвии за привлечение аудитории к Sputnik

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Национального совета Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ), который выступил против использования в государственных масс-медиа материалов агентства.

"Объявляю благодарность Национальному совету Латвии по электронным СМИ за отличную работу по привлечению аудитории к Sputnik-Латвия. Теперь лучший фото и видео-контент в стране — эксклюзивно у нас", — сказала Симоньян РИА Новости.

Мнение Нацсовета

Зампредседателя совета Ивар Аболиньш заявил, что с начала прошлого года по 14 марта 2018-го на едином портале общественных СМИ lsm.lv 393 раза использовались фотографии Sputnik, и на это тратились средства общественного заказа.

"Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества", — подчеркнул Аболиньш.