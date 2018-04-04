Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявил президент страны

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Эстония не будет блокировать российские телеканалы, заявила президент страны Керсти Кальюлайд выступая в среду в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Я не верю в запрет доступа к СМИ, даже если я не думаю, что это свободные СМИ. Я верю в то, чтобы говорить своим людям (жителям Эстонии — ред.), что это несвободные СМИ, которые изображают СМИ или СМИ, которыми руководит государство. Мы в Эстонии не ограничиваем доступ к таким СМИ", — заявила Кальюлайд.

Таким образом она ответила на вопрос, планируют ли власти Эстонии ограничить вещание таких российских СМИ как телеканал RT и Sputnik, как это сделали ранее на Украине.

При этом отметила, что "недостоверные новости идут отовсюду" и призвала создать "такое медиа-пространство, которому можно доверять".

"Я занимаю жесткую позицию по отношению к России. Но иногда люди относят все проблемы к России", — сказала президент Эстонии.