Симоньян прокомментировала удаление твита МИД Британии о "Новичке"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление из Twitter МИД Великобритании сообщения с обвинениями России в причастности к "делу Скрипаля".

"МИД Великобритании удалил твит от 22 марта, где он писал о том, что Портон-Даун подтвердил происхождение химиката из России. Ну, все, посыпались", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее российское посольство в Лондоне обратило внимание на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся инцидента в в Солсбери.

В твите Форин-офиса от 22 марта говорилось: "Анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная и определенная ОЗХО". В сообщении самой лаборатории от 3 апреля написано: "Наши эксперты точно определили нервно-паралитическое вещество как "Новичок". Подтвердить источник вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности".

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом А234, и обвиняет в причастности к этому Россию. Москва категорически отрицает все обвинения.