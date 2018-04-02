Заместитель главреда RT рассказала об "особом" отношении к телеканалу в США

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Американские власти применяют в отношении RT особые бизнес-решения, заявила РИА Новости заместитель главного редактора Анна Белкина, комментируя отключение вещания канала в Вашингтоне.

"Примечательно, что к RT применяются совершенно особые "business decisions" (бизнес-решения) и на два месяца раньше, чем ко всем остальным каналам, к тому же без объяснения", — сказала она.

Ранее американская компания MHz Networks подтвердила, что RT отключили от эфирного вещания в Вашингтоне 2 февраля.

Представители RT связали этот шаг со статусом иностранного агента, который ранее присвоили телеканалу в США.

Президент владеющей провайдером компании Commonwealth Public Broadcasting Corporation Кертис Монк в комментарии Ассошиэйтед Пресс не объяснил, почему канал исключили из эфира.

Как отмечает агентство, телевизионная станция и владелец частоты, на которой шла трансляция, заявляли, что руководствуются исключительно бизнес-решениями.

Через два месяца после февральского отключения RT от эфира — уже в апреле — компания MHz Networks отключила и другие иностранные каналы, в частности турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а также Africa Today TV и France 24.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие зарубежные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США.