ОП ждет реакцию международных организаций на запрет вещания RT в США

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне — нарушение международного права, комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей обратилась в связи с этим в ОБСЕ и ООН, заявила РИА Новости глава комиссии Елена Сутормина.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента.

"Запрет вещания RT в Вашингтоне — явное нарушение международного права и введение цензуры в стране. Подобные вещи недопустимы в современном мире и, я уверена, что этому решению должна быть дана оценка со стороны ведущих гуманитарных международных институтов. Мы со своей стороны уже направили от имени нашей комиссии соответствующие обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, а также генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с призывом озвучить свою позицию относительного закрытия независимых средств массовой информации в США", — сказала Сутормина.

По ее словам, подобные эпизоды "еще раз доказывают, что реальная американская политика с каждым годом уходит все дальше от собственной демократической модели".

"Все чаще мы видим откровенные репрессивные меры. В частности, в области международных отношений, я говорю о высылке российских дипломатов, и в сфере внутренней политики, а именно не соблюдение прав граждан на получение объективной информации", — добавила член ОП РФ.