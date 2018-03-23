Песков назвал цель англосаксонских СМИ

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Цель англосаксонских СМИ заключается в том, чтобы не быть объективными, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, за последние три или четыре десятилетия англосаксонские СМИ начали править миром, в частности экономические, коммерческие, а также политические СМИ.

"Я имею в виду СМИ из Соединенных Штатов и Великобритании. Они являются самыми мощными, самыми влиятельными, и они имеют наиболее широкий охват в глобальном масштабе. И, конечно, это чувство монополии вызывает желание управлять этой монополией. Вы можете использовать эту монополию как инструмент передачи вашей точки зрения", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

При этом он добавил, что неважно, верна или неверна ваша точка зрения — вы можете подстроить эту монополию в соответствии с ситуацией и "просто манипулировать мозгами людей во всем мире". Именно поэтому, по его мнению, СМИ Британии и США решительно выступают против появления каких-либо соперников, например, таких как RT.

Как указал Песков, российская сторона по разным каналам предлагала различным партнерам в мире, в Западной Европе, в США, сотрудничать в вопросах борьбы с кибертерроризмом, с информационными фейками. "Ответа нет. Молчание в ответ", — указал Песков.

По его словам, когда дело доходит до бомбардировок коалиции в Сирии, десятков тысяч погибших, англосаксонские СМИ не обращают на это никакого внимания. "Вы не найдете никаких сведений об этом в англосаксонских СМИ. Почему? Потому что цель другая. Цель не быть объективными", — подчеркнул Песков.