Симоньян прокомментировала новые законопроекты против RT и Sputnik в США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала законопроекты против "российской пропаганды", внесенные в конгресс США.

"Когда FARA (американский закон об иностранных агентах. — Прим. ред.) уже не вставляет, конгрессмены переходят на более тяжёлые законопроекты", — сказала главред.

Суть законопроектов

Законопроекты предлагают обязать СМИ, которые контролируются иностранными правительствами, представлять полугодовые отчеты. Эти средства массовой информации также могут обязать каждый час транслировать объявления о своем зарубежном финансировании.

Как отмечает Foreign Policy, документы направлены против RT и Sputnik. Российские СМИ обвиняют в "трансляции кремлевской пропаганды". При этом "независимые" BBC и France 24 под действие законов не подпадают.

Как сообщает на своем сайте конгрессмен Анна Эшу, согласно одному из законопроектов, сюжеты RT необходимо будет маркировать на протяжении всей трансляции как материалы, распространяемые "агентами иностранного правительства".

Минюст внес RT в список иноагентов в середине ноября. Позже телеканал лишили аккредитации в конгрессе. В ответ в России также приняли закон об иноагентах и включили туда девять американских СМИ.

