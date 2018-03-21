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МИД уличил западные СМИ в искажении информации о выборах президента

00:5721.03.2018
(обновлено: 01:55 21.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В МИД РФ привели примеры публикаций в западных СМИ, в которых искажается информация о российских выборах; во всех этих статьях, по мнению ведомства, продемонстрировано системное неуважение к российскому избирателю — ему отказано в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"Умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду, западные пропагандистские структуры приложили максимум усилий для подрыва доверия к нашему голосованию. При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор. И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты", — говорится в заявлении МИД в Facebook.

Так, отметили в ведомстве, датская газета Politiken 15 марта напечатала статью "Русским угрожают и их заманивают на избирательные участки". По версии газеты, явку в России контролировали при помощи самых современных технологий – от мобильных приложений до соцсетей. И на всех уровнях – от предприятий до университетов и культурных центров.

Люди стоят в очереди в российский консульский отдел в Риге, чтобы проголосовать на выборах президента РФ
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Американский журнал Nation 14 марта опубликовала комментарий "В России все устали от национальной политики", продолжило ведомство. Его автор утверждает, что в России все – от президента до избирателей – устали от существующей ситуации, остается лишь ждать "нового возрождения".

"Не обошлось без фактических ошибок: утверждается, например, что сериал "Спящие-2" вышел на телеканале НТВ, а не на "Первом канале", как это было в действительности. К слову об усталости от национальной политики: по информации ЦИК по итогам обработки 99,84% голосов, на избирательные участки 18 марта пришли 73,37 миллиона человек, из них около 400 тысяч проголосовали за рубежом. Явка составила 67,47%", — заявляет МИД.

"Немецкая газета Bild 17 марта выпустила материал под большим заголовком "Bild поздравляет Владимира Путина с победой на выборах", в котором в свойственной для себя манере коротко и без деталей "отвечает на важнейшие вопросы о четвертых выборах президента для Владимира Путина". По задумке автора, видимо, к концу материала читатель должен полностью убедиться в справедливости тезиса, заявленного газетой в начале статьи: "В России проходят выборы и победитель неизвестен – немыслимо в России Владимира Путина", — отметили в министерстве.

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИД также привел пример из французских СМИ. Так, новостной сайт Atlantico под заголовком "Переизбрание Путина: русские – мазохисты, или мы чего-то не понимаем?" 13 марта опубликовал интервью с неким экспертом по России Сирилем Бре, утверждавшим, что в "российских выборах большее значение имеет не результат, а способность губернаторов обеспечить явку".

"Вопросы явки волновали и русскоязычную службу BBC: раз за разом там появлялись сообщения о "принуждении" россиян к голосованию. В опубликованном 18 марта материале "Весь день свободен: почему россияне пошли голосовать с утра пораньше" авторы пытаются разобраться, почему же так вырос процент голосующих с утра. В этой связи приводится мнение политтехнолога Валентина Бианки, который объясняет высокую утреннюю явку "следствием административной мобилизации", — рассказали в министерстве.

МИД также обратил внимание на британскую Guardian, которая в контексте отравления Сергея Скрипаля опубликовала карикатуру, изображающую Владимира Путина в виде кроваво-красного паука с красной звездой на лбу, наползающего на Землю.

"Вдохновлялись, видимо, старыми методичками, вывезенными британской разведкой из Третьего Рейха – карикатура практически полностью воспроизводит рекламный плакат к антибольшевистской выставке 1936 года "Der Bolschewismus", — отметили в дипведомстве.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Финансируемое США Радио "Свобода" также не могло не поучаствовать в этой кампании, подчеркивают в МИД. В нем после выборов вышла статья "Статистика показывает: за Путина вброшено 10 миллионов голосов", составленная на основе интервью с "активным экспертом в электоральной статистике" Шпилькиным.

"Рекомендуем и автору, и "эксперту", если у них есть реальные доказательства этих утверждений, обратиться с соответствующей жалобой в ЦИК России. В противном случае все эти выводы можно смело отнести к пропаганде. Вышеупомянутый и другие материалы Радио "Свобода" на тему состоявшихся в России выборов объединяет явная пропагандистская заряженность и стремление создать в российском общественном мнении ощущение несправедливости сделанного нашим народом выбора", — комментирует статью МИД.

В ведомстве также отметили материал, который "выделяется на общем фоне" и демонстрирует "особо циничную и изощренную форму вторжения в российское выборное пространство".

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наблюдатель из США: выборы в России соответствовали международным нормам

"Русскоязычная редакция Deutsche Welle опубликовала статью "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России". Демонстрируя явное неуважение к российскому законодательству, Deutsche Welle фактически дает рекомендации по выражению несогласия с действующей государственной системой, в том числе с выборными процедурами. Считаем подобного рода публикации вопиющим нарушением журналистской этики и принципа невмешательства во внутренние дела государства", — заявляют в МИД.

"Хотели бы напомнить в этой связи, что в 2017 году на финансирование радио-, ТВ- и интернет-программ Deutsche Welle из федерального бюджета Германии было выделено 325 миллионов евро, о чем сообщается на сайте германского федерального правительства. Выводы делайте сами", — заключили в министерстве.

Выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,69%.

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