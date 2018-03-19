Агентство Sputnik UK исключили из Торговой палаты Эдинбурга

ЭДИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Против агентсва Sputnik в Великобритании применили новые меры — его исключили из Торговой палаты Эдинбурга, само агентство усматривает в этом политические мотивы.

Членство в торговых палатах — это обычная практика для всех компаний, которая позволяет участвовать в деловой жизни страны и региона, устанавливать контакты с бизнес-партнерами, активно участвовать в общественной жизни. Sputnik — единственное международное СМИ, британский головной офис которого находится в Шотландии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik UK, членство в Торговой палате было прекращено на фоне растущего давления СМИ после решения городского совета Эдинбурга, который призвал прекратить отношения с компанией.

"Мы сожалеем о решении Торговой палатой прекратить соглашение о нашем членстве, принятом в результате продолжающейся медийной и политической компанией против Sputnik UK. Мы не согласны с решением, которое, как мы считаем, нарушает принципы независимости и аполитичности, которым, как заявляет Торговая палата, она придерживается", — заявили в пресс-службе.

В заявлении также отмечается, что решение Торговой палаты стало "позорным" моментом в ее 230-летней истории и что оно является "четким сигналом компаниям в Эдинбурге, что медийное и политическое давление может привести к исключению из этой бизнес-организации".

В Sputnik UK напомнили, что как компания со штаб-квартирой в Эдинбурге она создает рабочие места для журналистов в Шотландии. "Мы надеемся, что политический климат улучшится и в будущем возможности, которые мы предлагаем, будут больше приветствоваться СМИ и политическим истеблишментом Шотландии", — заявили в пресс-службе.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы значительно осложнилась. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.