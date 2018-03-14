Левин: закон допускает зеркальный ответ на ограничение работы RT в Британии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Законодательство РФ имеет ряд норм, позволяющих зеркально реагировать на ограничение работы российских СМИ за рубежом, в том числе телеканала RT в Великобритании, заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Несколько британских парламентариев после заявления премьера Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании. Мэй не дала прямого ответа на это предложение, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

"На сегодняшний день российское законодательство имеет ряд норм, позволяющих зеркально реагировать на недружественные действия со стороны правительств иностранных государств, ограничивающих деятельность российских средств массовой информации", — заявил журналистам Левин.

Глава думского комитета напомнил, что принятый в ноябре прошлого года федеральный закон закрепил понятие иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и в соответствующий реестр Минюста РФ были внесены "Радио Свобода", "Голос Америки" и другие. "Однако эти меры были приняты исключительно как ответ на аналогичные действия в отношении американского представительства телеканала RT", — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит на любые незаконные действия Лондона против российских СМИ, при этом ответ Москвы будет основан на принципе взаимности и будет соответствовать интересам РФ.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.