МИД пригрозил запретить всем британским СМИ работать в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила запретить работу британских СМИ в России.

Отравление Скрипаля и угрозы в адрес RT



"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия 1 ".

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери.

В Лондоне сразу заявили о причастности Москвы к этому инциденту. Так, британский премьер Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Никаких доказательств она не предъявила. Президент Владимир Путин посоветовал Лондону сначала самому разобраться с отравлением Скрипаля, прежде чем обсуждать инцидент с Россией.

После этого британские парламентарии призвали ввести санкции против RT, вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. В ответ телеканал заявил, что ограничения только нанесут ущерб британскому обществу.

Во вторник британский медиарегулятор Ofcom предупредил держателя лицензии RT, автономную некоммерческую организацию (АНО) "ТВ-Новости", о возможных санкциях из-за "дела Скрипаля".

Телеканал ответил, что медиарегулятор выходит за рамки своих обязанностей и "ввязывается в государственные дела".

"За эту неделю наш подход к вещанию никоим образом не изменился, он по-прежнему соответствует всем стандартам", — говорится в сообщении на сайте RT.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии Москва ответит Лондону зеркально.

Роскомнадзор также заявил, что Россия примет ответные меры, если телеканал лишат лицензии.