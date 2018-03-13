МИД пригрозил запретить всем британским СМИ работать в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила запретить работу британских СМИ в России.
Отравление Скрипаля и угрозы в адрес RT
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери.
В Лондоне сразу заявили о причастности Москвы к этому инциденту. Так, британский премьер Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Никаких доказательств она не предъявила. Президент Владимир Путин посоветовал Лондону сначала самому разобраться с отравлением Скрипаля, прежде чем обсуждать инцидент с Россией.
После этого британские парламентарии призвали ввести санкции против RT, вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. В ответ телеканал заявил, что ограничения только нанесут ущерб британскому обществу.
Телеканал ответил, что медиарегулятор выходит за рамки своих обязанностей и "ввязывается в государственные дела".
"За эту неделю наш подход к вещанию никоим образом не изменился, он по-прежнему соответствует всем стандартам", — говорится в сообщении на сайте RT.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии Москва ответит Лондону зеркально.
Роскомнадзор также заявил, что Россия примет ответные меры, если телеканал лишат лицензии.