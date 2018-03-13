Володин не исключил симметричного ответа, если Лондон ограничит работу RT

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин не исключил принятие симметричных мер для британских СМИ, если в Великобритании будут введены ограничения в отношении телеканала RT.

"Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к нашим СМИ на территории США. Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это", — сказал Володин журналистам во вторник.

Володин также не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны. "Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать, и не исключаю, что свою точку зрения озвучим", — сказал он.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела.

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду. Как говорится в заявлении представителя Ofcom, британский медиарегулятор рассмотрит возможные действия в отношении российского телеканала RT после выступления Мэй в парламенте.